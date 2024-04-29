أمطار متفرقة منتظرة مع رياح قوية نسبيا

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق ثمّ تتكاثف السحب ليلا مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال و محليا الوسط و الجنوب.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.، أما البحر مضطرب بالشمال و متموج ببقية المناطق.
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات و تصل محليا إلى 34 درجة بالجنوب.
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