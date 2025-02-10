أمطار متفرقة والحرارة أدناها 10 درجات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الامطار المتفرقة.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 15 و 19 درجة ببقية المناطق.

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