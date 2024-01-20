أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأكثر غزارة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات مع امكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

تكون الحرارة في انخفاض نسبي حيث تتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 19 و 24 درجة ببقية المناطق.

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