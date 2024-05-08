أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 08/05/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يكون طقس اليوم الأربعاء، كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات و الجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الإضطراب.
الحرارة في انخفاض ملحوظ و تتراوح القصوى بين 15 و 19 درجة بالشمال و الوسط و المناطق الساحلية الشرقية و بالمرتفعات و بين 20 و 26 درجة ببقية الجهات.


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