أمطار متفرقة وغزيرة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر وأثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا كما تتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 06 كلم/س، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات.

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