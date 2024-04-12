أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب المناطق

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة بالجنوب.

تكون الريح شمالية شرقية قوية من 50 إلى 70 كلم/س بالسواحل الشرقية و بالوسط وبالجنوب ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

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