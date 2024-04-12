يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة بالجنوب.
تكون الريح شمالية شرقية قوية من 50 إلى 70 كلم/س بالسواحل الشرقية و بالوسط وبالجنوب ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
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