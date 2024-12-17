أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي

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أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب يكون الطقس اليوم الجمعة 14 مارس 2014، مغيما بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ب ...

أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر يكون طقس اليوم الخميس 02 أفريل 2020، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ...

اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية سيشهد الطقس في الصباح صحوا نسبيا ومن ثم تغييرات في فترة ما بعد الظهر، مع أمطار متفرقة ومؤق ...

أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع رياح قوية تتواصل اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، الاضطرابات الجوية ومن المتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا ...