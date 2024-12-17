يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية المناطق.
-تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية فشديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وفي حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.
كلمات البحث :أمطار;الجنوب الشرقي;طقس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.