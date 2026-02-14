أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بهذه المناطق

يكون طقس اليوم السبت، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط كما تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فتدريجيا قوية بالشمال والمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 80 كلم/س في شكل هبات أثناء الليل ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;طقس;مناطق