أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر ثم تشمل محليا بقية مناطق الشمال آخر النهار.

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

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