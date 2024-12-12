أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط

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الليلة: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه الجهات سيشهد طقس الليلة، بعض التغييرات بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث من المتوقع نزول أمطار ...

سحب تتكاثف بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية يتميز طقس اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربي ...

أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع رياح قوية يتميز طقس اليوم الجمعة 07 أفريل 2017، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ب ...

طقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية يكون الطقس اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، أحيانا كثيف السحب بأغلب مناطق البلاد مع أمطار مت ...