يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف في الصباح بالجنوب الشرقي وطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فتدريجيا متموج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و 25 درجة بالجنوب.
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