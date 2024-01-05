أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع رياح قوية نسبيا

‏يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية أثناء الليل مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا المناطق الشرقية.

أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 18 و 22 درجة بأغلب الجهات وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.‏

‏تكون رياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.‏

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