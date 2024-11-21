أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى تدريجيا بالسواحل الشرقية آخر النهار، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و 26 درجة ببقية الجهات.

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