أمطار متوقعة آخر النهار

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بأقصى الشمال الغربي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 28 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;طقس