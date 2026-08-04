أمطار متوقعة آخر النهار بالشمال والوسط مع رياح تتجاوز 70 كلم/س

يتميز طقس آخر نهار اليوم الثلاثاء، بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وبداية الليل ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70كلم/س في شكل هبات، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و 33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 34 و38 درجة بالجنوب الغربي.

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