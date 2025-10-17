أمطار متوقعة آخر النهار بعدد من الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار ضعيفة في الصباح بمناطق أقصى الشمال ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر عامة متموج يصبح مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 23 و 28 درجة و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

