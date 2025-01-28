أمطار متوقعة آخر النهار مع رياح قوية

اخر تحديث : 28/01/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالجهات الغربية للشمال مع أمطار متفرقة تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية مناطق الشمال والوسط ثم لاحقا الجنوب الشرقي آخر الليل وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية .
تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 19 درجة بالمناطق الغربية و بين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.


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