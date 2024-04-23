أمطار متوقعة آخر النهار والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا ‏الجهات الشرقية آخر النهار و تكون أحيانا غزيرة أثناء الليل. ‏

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.‏

‏الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 21 درجة بالشمال و المرتفعات وقرب السواحل و بين 22 و 26 درجة ‏ببقية المناطق.‏

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