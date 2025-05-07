أمطار متوقعة اليوم بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة محليا بتساقط البرد ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية للشمال.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;جهات;طقس