أمطار متوقعة اليوم بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بولايتي القصرين و قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار كما يمكن أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بعد الظهر بمنطقة سرات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة ب بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات.

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