أمطار متوقعة اليوم مع رياح ستتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بقية جهات الشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى لاحقا قرب السواحل وبالمرتفعات و تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس