أمطار متوقعة اليوم مع رياح ستتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل لاحقا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالمناطق الغربية وبين 17 و 21 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس