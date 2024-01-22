أمطار متوقعة اليوم مع رياح قوية نسبيا

اخر تحديث : 22/01/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال و المناطق الشرقية للوسط و الجنوب مع بعض الأمطار الضعيفة وسحب عابرة ببقية المناطق.‏
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم ‏تتقوى آخر الليل قرب السواحل الشمالية‎، أما البحر متموج ثم تدريجيا شديد الإضطراب بالشمال و شديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية. ‏
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 17 درجة و تكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.‏


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