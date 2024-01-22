أمطار متوقعة اليوم مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال و المناطق الشرقية للوسط و الجنوب مع بعض الأمطار الضعيفة وسحب عابرة ببقية المناطق.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى آخر الليل قرب السواحل الشمالية، أما البحر متموج ثم تدريجيا شديد الإضطراب بالشمال و شديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 17 درجة و تكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.
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