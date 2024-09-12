أمطار متوقعة اليوم والحرارة في ارتفاع

سيشهد طقس اليوم الخميس، خلايا رعدية مع بعض الأمطار بأقصى الجنوب في الصباح ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية ومصحوبة بأمطار تشمل مناطق الشمال آخر النهار و أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

يكون البحر شديد الإضطراب بالشمال ومضطربا فمحليا قليل الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات الغربية وبين 33 و 36 درجة ببقية الجهات.

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