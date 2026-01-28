أمطار متوقعة اليوم والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، ببعض الأمطار في الصباح بالسواحل الشمالية ثم تتكاثف السحب تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة تشمل أثناء الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تكون قوية جدا آخر النهار وأثناء الليل خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 19 و 23 درجة ببقية الجهات.

