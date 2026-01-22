أمطار متوقعة بالشمال الغربي تشمل أثناء الليل بقية المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح جنوبية غربية قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;الشمال الغربي;طقس;مناطق