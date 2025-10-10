أمطار متوقعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة و تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الغربية;شمال;طقس;وسط