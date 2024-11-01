أمطار متوقعة بالوسط والجنوب



يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالوسط ومحليا الجنوب ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية للشمال و تكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

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