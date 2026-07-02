أمطار متوقعة بالوسط والجنوب اليوم وغزيرة غدا بمناطق الشمال

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس 02 جويلية 2026، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا ثم تشمل آخر الليل وخلال يوم الغد الجمعة 03 جويلية 2026 مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية.

كما ينتظر هبوب رياح قوية تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كلم/س بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة.

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