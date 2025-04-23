أمطار متوقعة بالوسط والجنوب

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

-تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا ثم محليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 23 و 28 درجة ببقية الجهات.

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