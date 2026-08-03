أمطار متوقعة بداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس

يتميز طقس اليوم الاثنين، بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم وبداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي.

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