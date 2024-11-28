أمطار متوقعة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر الليل قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب فهادئ إلى متموج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 23 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية.

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