أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب الجهات ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب الشرقي كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بمنطقة سرات و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الساحلية الشرقية;طقس