أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الشرقية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية ثم تتفرع نحو الجهات الغربية و تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية و المرتفعات و بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.
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