أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وبتساقط محليا كثيف للبرد ثم تشمل آخر النهار و أثناء الليل بقية مناطق الوسط.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بخليج قابس.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وقرب السواحل وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.
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