أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق إلى أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة ببعض الأمطار.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 33 و 38 درجة ببقية المناطق.
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