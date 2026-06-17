أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل و المرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل الى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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