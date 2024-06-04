أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الإضطراب بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال و بالمرتفعات الغربية و بالمناطق الشرقية للوسط و الجنوب وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.

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