أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي في الصباح ثم سحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب وبالمناطق الشرقية للبلاد مع أمطار متفرقة تشمل تدريجيا بعد الظهر بقية مناطق الوسط وتكون محليا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متوج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

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