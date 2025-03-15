أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب المناطق ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط الشرقي .

تكون الرياح جنوبية غربية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج إلى شديد الإضطراب فمحليا هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17و 23 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 24 و 30درجة ببقية الجهات وتصل إلى 33درجة بالجنوب الشرقي .

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