أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه المناطق

يكون طقس اليوم السبت، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج تونس و متموج فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 31 و 37 درجة ببقية الجهات.

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