أمطار متوقعة بعد الظهر بولايات الشمال و جهة الساحل

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات الشمال و جهة الساحل مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات ماعدا مناطق أقصى الشمال تكون في حدود 23 درجة و بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات و تصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :أمطار;جهة الساحل;شمال;طقس