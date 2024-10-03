أمطار متوقعة بعد الظهر مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يكون طقس اليوم الخميس، عامة مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب ثم شديد الاضطراب ليلا بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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