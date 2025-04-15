أمطار متوقعة بعد الظهر مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي في الصباح ثم سحب تدريجيا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة ثم تشمل آخر النهار مناطق أقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر عامة متموج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 27 و 34 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب

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