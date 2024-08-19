أمطار متوقعة بعد الظهر مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة ثم ظهور سحب رعدية بعد الظهر بالوسط وتكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة خاصة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالشمال و بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات الغربية وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :رياح;طقس;مطار