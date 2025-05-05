أمطار متوقعة بعد الظهر والحرارة أقصاها 37 درجة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى أثناء الليل بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 30 درجة بالشمال والوسط وقرب السواحل الشرقية للجنوب وبين 32 و 37 ببقية المناطق.

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