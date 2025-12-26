أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون غزيرة وبكميات محليا هامة آخر النهار و أثناء الليل بالشمال الشرقي وبجهة الساحل .

تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع طفيف بالجنوب الشرقي وفي استقرار ببقية الجهات وتتراوح القصوى عامة بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

