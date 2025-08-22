أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم بهذه الولايات

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الجمعة، ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بالقصرين وسليانة والقيروان وزغوان وشمال سيدي بوزيد مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س.

كما يتواصل نشاط السحب الرعدية بعد ظهر يوم الغد السبت بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة والقيروان وزغوان حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب والرياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/ س أثناء ظهور السحب الرعدية .

