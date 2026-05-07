أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم مع رياح ستتجاوز 70 كلم/س

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط .

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70كلم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط و بين 26 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل 36 درجة بأقصى الجنوب.

