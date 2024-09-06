أمطار متوقعة مع رياح تتجاوز بعد الظهر 70 كلم/س



يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما بالجنوب مع ظهور سحب رعدية محلية مصحوبة بأمطار بولايتي مدنين و تطاوين ثم ظهور خلايا رعدية ممطرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال آخر النهار .

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات كما تتجاوز 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أنا البحر عامة متموج ثم مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 37 و 41 درجة ببقية المناطق.

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