أمطار مرتقبة اليوم والحرارة أقصاها 38 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا بقية جهات الشمال والوسط و تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح جنوبية غربية بالشمال والوسط وشمالية شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الإضطراب ببقية السواحل فتدريجيا مضطرب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 28 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و 36 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

